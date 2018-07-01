Главным тренером ФК «Акжайык» стал украинец Сергей Зайцев

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Украинский специалист Сергей Зайцев приступил к работе в качестве главного тренера уральской футбольной команды «Акжайык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба ФК «Акжайык», 45-летний С.Зайцев до этого тренировал «Карпаты» (Львов).

Сергей Ларионович родился 13 апреля 1973 года в Запорожье. Воспитанник ДЮСШ олимпийского резерва футбольного клуба «Металлург» начал карьеру игроком клуба «Торпедо» в Запорожье. Играл в командах «Металлург» и «Металлист» (Украина), «Нефтехимик» (Россия), «Легия» и «Полонь» (Польша), «Татран», «Кощице» и «Дукла» (Словакия), а также в казахстанских командах «Кайрат» и «Атырау».

Тренерскую работу начал в 2009 году, был помощником главного тренера в «Металлурге» и «Атырау». В 2011-2013 годах был главным тренером «Металлурга», в 2012 году вывел команду в премьер-лигу Украины. Затем тренировал команду «Заря» (Молдова), с 2016 года до прихода в «Акжайык» был главным тренером в клубе «Карпаты».

Напомним, «Акжайык» и ранее тренировал украинский специалист - Владимир Мазяр. После проигрыша уральцев 13 мая в Актобе со счетом 3:5 он попрощался с командой.

Интересно, что С. Зайцев возглавил команду перед игрой с «Актобе». Находящийся на 6 месте в турнирной таблице «Акжайык» примет актюбинцев 28 июля в 20 туре первенства страны. Актюбинцы находятся на 5 месте, у них такое же количество очков. Поэтому понятно, что предстоящая встреча будет напряженной.