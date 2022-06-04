Главным атрибутам независимости Казахстана исполнилось 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У государственных символов Казахстана - флага, герба и гимна - сегодня юбилей: главным атрибутам независимости страны исполнилось ровно 30 лет. О том, как создавались госсимволы РК и какое значение они имеют для суверенной страны, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ»

История создания символов независимого государства

4 июня 1992 года, 30 лет назад, были подписаны законы «О Государственном флаге РК», «О Государственном гербе РК» и «О музыкальной редакции Государственного гимна РК». 4 июня 2007 года был подписан Закон «О государственных символах Республики Казахстан» и принят указ о новой дате в национальном календаре праздников. Так что, согласно указу, сам День государственных символов начали отмечать 15 лет назад.

Согласно Конституционному закону, государственные символы – это отличительные знаки государства, к которым относятся Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

При их создании перед авторами стояла задача – государственные символы должны отвечать не только эстетическим требованиям, но и нести исторический, политический и даже экономический символизм.

Вложить эти смыслы удалось таким мастерам, как Шакен Ниязбеков - автор флага, Жандарбеку Малибекову и Шота Уалихан - авторам герба, Шамши Калдаякову – автору мелодии гимна и Жумекену Нажимеденову – автору текста гимна.

Государственный флаг РК

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом.

В традициях геральдики каждый цвет символизирует определенное понятие. Так, небесно-голубой цвет флага символизирует честность, верность и безупречность. Кроме того, небесно-голубой цвет имеет глубокое символическое значение в тюркской культуре. Древние тюрки всегда почитали небо своим богом-отцом, а их небесно-голубое знамя символизировало преданность отцу-прародителю. На Государственном флаге Казахстана он символизирует чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны.

Солнце символизирует богатство и изобилие, жизнь и энергию. Изображение солнца подтверждает приверженность государства общечеловеческим ценностям и свидетельствует о том, что государство полно жизнеутверждающей энергии и открыто всем странам мира для партнерства и сотрудничества. Лучи солнца на флаге страны имеют форму зерна – символа достатка и благополучия.

Образ беркута является одним из главных геральдических атрибутов, издавна применяемых в гербах и флагах многих народов. Этот образ обычно воспринимается как символ власти, прозорливости и великодушия. Парящий под солнцем беркут олицетворяет собой силу государства, его суверенитет и независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему.

Особое место занимает образ беркута в мировоззрении евразийских кочевников. Он ассоциируется у них с такими понятиями как свобода и верность, чувство достоинства и мужество, мощь и чистота помыслов.

Важным элементом Государственного флага является расположенная у его древка вертикальная полоса с национальным орнаментом. Казахский орнамент – одна из форм специфического художественного восприятия мира в строгом соответствии с эстетическими вкусами народа. Национальный орнамент вдоль древка символизирует культуру и традиции народа Казахстана.

За прошедшие 30 лет флаг Казахстана стал узнаваем по всему миру

Так, в 2011 году Максут Жумаев и Василий Пивцов вознесли флаг Казахстана на вершину сложнейшего горного пика Азии «Каракорум Чогори» высотой 8 тысяч 611 метров.

14 декабря 2011 года, в 100-летний юбилей покорения Южного Полюса, флаг Республики Казахстан был водружен в Антарктиде.

23 февраля 2012 года казахстанцу Андрею Гундареву покорилась высочайшая вершина Южной Америки - «Охос-дель-Саладо», в результате чего казахстанский флаг был водружен на самый высокий вулкан в мире.

В 2014 году казахстанский альпинист Максут Жумаев совершил восхождение на самую высокую гору Северной Америки - пик «Мак-Кинли» и установил там казахстанский флаг.

Флаг Казахстана также был поднят на высшую точку Западной Европы – «Монблан» высотой 4 810 метров.

В 2015 году во время полета космонавта Айдына Аимбетова Государственный флаг Республики Казахстан более 150 раз облетел планету Земля.

В 2018 году казахстанский альпинист Максут Жумаев поднял флаг Казахстана на высочайшей вершине мира – Эвересте (8848 метров над уровнем моря).

Флаг нашей страны гордо развевается перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также над дипломатическими представительствами РК в десятках зарубежных государств по всему миру.

Государственный герб РК

Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки.

Шанырақ – это главная системообразующая часть юрты, по форме напоминающая небесный купол и являющаяся одним из ключевых элементов жизнеустройства в традиционной культуре евразийских кочевников. Он был использован в Государственном гербе, как символ общего дома и единой Родины для всех народов, проживающих в стране.

Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. Крылатые мифические кони – тулпары в Государственном гербе являются ключевым геральдическим элементом. Образ коня с незапамятных времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и силу. Крылья символизируют многовековую мечту многонационального народа Казахстана о построении сильного и процветающего государства. Они свидетельствуют о чистых помыслах и стремлении к последовательному совершенствованию и созидательному развитию.

Золотые крылья скакунов напоминают также золотые колосья и олицетворяют собой трудолюбие казахстанцев и материальное благополучие страны.

В прошлые века рога активно использовались в культовых обрядах кочевников, а также в качестве навершия их боевых стягов. Изображения небесной благодати, земного плодородия и воинской удачи в виде рогов различных животных всегда занимали значимые места в символических композициях различных народов. Таким образом, крылатый конь с рогом изобилия является важным типологическим образом, который имеет глубокие семантические и исторические корни.

Еще одна деталь в Государственном гербе республики – пятиконечная звезда. Этот символ используется человечеством с давних времен и олицетворяет постоянное стремление людей к свету истины, ко всему возвышенному и вечному. Изображение звезды в Государственном гербе отражает желание казахстанцев созидать страну, открытую для сотрудничества и партнерства со всеми народами мира. Сердца и объятия жителей Казахстана открыты представителям всех пяти континентов.

В нижней части герба – название страны. Изначально оно было написано на казахском языке на кириллице, но с 2018 года официально утвержденный эталон этого государственного символа содержит надпись на латинице – QAZAQSTAN.

Государственный гимн РК

В истории страны Государственный гимн утверждался два раза – в 1992 и в 2006 году.

После обретения республикой государственного суверенитета в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна Казахстана. По итогам конкурса было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР. Таким образом, авторами музыки первого казахстанского гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. В конкурсе на лучший текст также победил авторский коллектив, представленный известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой.

В 2006 году был принят новый Государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным». Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Текст был доработан Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Термин «гимн» происходит от греческого слова «gimneo» и означает «торжественная песня». Гимн выступает в качестве важной звуковой символики, имеющей ключевое значение для эффективной социально-политической консолидации и этнокультурной идентификации граждан страны.

Государственный гимн исполняется на торжественных государственных мероприятиях, а также при чествовании победителей – казахстанцев на мировой арене, в качестве символа принадлежности и идентификации государства.

В 2020 году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева были пересмотрены нормативные акты в сфере государственных символов, особенно это коснулось Государственного флага, которые значительно расширили возможности их использования простыми гражданами.

По новым правилам флаг можно размещать на зданиях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий. И казахстанцы этим правом активно пользуются и можно констатировать, что этот государственный символ прочно вошел в повседневную жизнь граждан нашей страны.

«Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей независимости – мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа», – сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Государственные символы находятся под защитой государства

Во всех странах государственные символы неприкосновенны и находятся под защитой государства от осквернения.

В Казахстане осквернение государственных символов уголовно наказуемо – до 1 года лишения свободы, а также штрафа в размере от $10 до $20 тыс.

В истории государства были случаи «нарушения правил по использованию государственного символа». В 2012 году был арестован гражданин, который использовал Государственный флаг в качестве шторы. Он также получил штраф в крупном размере. Попал под арест и дворник, который использовал флаг для переноса мусора.

В других странах осквернение государственного флага также наказуемо.

Например, в Израиле за осквернение флага нарушителю грозит тюремный срок до трех лет и штраф 60 тысяч шекелей. А в Испании за это могут дать тюремный срок до 4 лет.

Государственные символы - флаг, герб и гимн - демонстрируют всему миру независимость Республики Казахстан, а также преемственность между прошлым, настоящим и будущим государства. Они являются неотъемлемой частью жизни страны и казахстанцы относятся к ним с уважением и почтением. Ведь по этим символам нашу страну узнают в мире.

Рабига Нурбай