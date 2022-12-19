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    Главные задачи на 2023 год определили в Акмолинской области

    19 Декабря 2022, 07:45

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области определены планы работы на ближайшее время. Аким региона Ермек Маржикпаев провел совещание по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба руководителя области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная задача жилищно-коммунального хозяйства – работа напрямую с населением. Сложное начало отопительного сезона показало узкие места. Зафиксированы сбои температурного режима в Бурабайском, Атбасарском районах. Имеется высокий износ теплоисточников и тепловых сетей - более 50 процентов - в городе Степногорске. Несмотря на все предпринятые меры, есть вопросы, требующие своего рассмотрения», - отметил Е. Маржикпаев.

    Как сообщили в ведомстве, по поручению главы региона созданы дорожные карты по всем проектам жизнеобеспечения и жилищно-коммунальной сферы, необходимые для решения насущных вопросов населения и отражающие все населенные пункты области.

    Внимание главы региона также было заострено на агропромышленном комплексе, где будет продолжена работа по увеличению объема производства сельхозпродукции и в целом диверсификации отрасли.

    Даны поручения разработать индикаторы по строительству жилья, объектов образования, здравоохранения с конкретными сроками исполнения.

    «В ближайшие несколько лет необходимо полностью снять вопрос дефицита ученических мест и трехсменности школ, максимально увеличить охват сельского населения медицинской помощью, тем самым улучшить показатели социально значимых заболеваний и снизить дефицит врачебных кадров, обеспечить функционирование в каждом населенном пункте объектов спорта и культуры», - добавил Е. Маржикпаев.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ЖКХ Акимат Экономика
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