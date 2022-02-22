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    Главные задачи Агентства по делам госслужбы назвал Тимур Сулейменов

    22 Февраля 2022, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов назвал стоящие перед Агентством по делам государственной службы задачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приоритетом в работе Агентства должно также стать и выявление чрезмерной бюрократии. Это абсолютно новое направление, которое Глава государства поставил перед Агентством. К этой новой ответственной задаче нужно подходить конструктивно, проактивно. Работа Агентства должна иметь характер лидерства, помогать, обеспечивать методологическое сопровождение с другими ключевыми ведомствами в этой сфере. В первую очередь, это Министерство цифрового развития, так как вся система государственного управления переходит на платформенный режим», - рассказал во время расширенного заседания коллегии Агентства Тимур Сулейменов.

    «Агентство по делам госслужбы должно стать примером перезагрузки, примером госоргана с оптимальной структурой, выстроенными бизнес-процессами, сотрудниками, к которым не возникает претензий ни у руководства, ни самое главное - у общества», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента.

    Также он подчеркнул, что реализация поручений Главы государства должна стать основным лейтмотивом и драйвером работы Агентства в текущем году.

    «Отдельным направлением деятельности является развитие потенциала и дальнейший набор в Президентский кадровый молодежный резерв. Я знаю, что работа активно ведется, будем дальше ее расширять и помогать занять талантливой молодежи те необходимые места в государственном управлении, которые они заслуживают», - сказал Тимур Сулейменов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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