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    Главные преимущества Президента Казахстана назвала Роза Отунбаева

    12 Июня 2021, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент переходного периода Кыргызской Республики Роза Отунбаева описывает Касым-Жомарта Токаева как первоклассного дипломата и политика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документальном фильме «Преодоление» она отмечает высокую квалификацию и большой дипломатический опыт Президента Казахстана.

    «Касым-Жомарт Кемелевич – очень квалифицированный специалист, дипломат, который получил классическое образование. Человек, который знает азы высокой дипломатии. Он работал в одной из сильнейших дипломатических школ мира. Он знает этот офис Министерства иностранных дел Советского Союза, той супердержавы, и знает сегодня российский МИД, потому что все они до сих пор в рабочем строю, начиная с Сергея Викторовича Лаврова. Это его преимущество. Он - человек, который знает вот эту отрасль, знает эту школу, знает значение дипломатии в государстве, в становлении, тем более, государства буквально с буквы «А», начиная», - сказала Роза Отунбаева.

    Спикер подчеркнула, что Казахстану повезло с руководителем страны.

    «Мне кажется, Казахстану повезло, что у истоков дипломатии и становления внешнеполитического фронта Казахстана стоял такой специалист высокого класса, высокого качества как Касым-Жомарт Кемелевич. Он, конечно же, был таким надёжным плечом, знающей рукой у Елбасы, у Первого Президента. Потому что этот фронт был очень важен, когда Казахстан становился на ноги, когда только надо было закладывать рельсы, основу новой страны, и уже зная полмира. Мне кажется, это было громадное преимущество, и его багаж, с которым он пришёл в Казахстан», - добавила Роза Отунбаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

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