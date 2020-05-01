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    Главную задачу ЕАЭС в условиях глобального кризиса назвал Президент РК

    1 Мая 2020, 20:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился мнением о роли СНГ для Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан является твердым сторонником развития экономических и других связей на постсоветском пространстве в рамках Содружества Независимых Государств. Торговля же, как всем известно, это локомотив экономического сотрудничества государств СНГ. Расширение торгово-экономических связей в Содружестве является приоритетной задачей в повестке дня, особенно в нынешних условиях. Механизм нашего взаимодействия в сфере торговли обеспечен в рамках договора о зоне свободной торговли, подписанного в 2011 году. Во многом благодаря этому документу наши торгово-экономические отношения вышли на новый уровень. К примеру, в среднем 25% товарооборота наших стран приходится на партнеров по СНГ», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу «МИР».

    По словам Главы государства, для некоторых государств этот показатель доходит до 60%.

    «В 2018 году торговля внутри СНГ превысила 191 миллиард долларов, показав рост почти на 12%. Положительная тенденция продолжена и в прошлом году. К сожалению, сегодня под влиянием внешних причин и меняющихся международных норм протекционистская риторика становится нормой и для государств Содружества. Защита своих производителей ставится выше достигнутых договоренностей в рамках СНГ. Думаю, эта тенденция может усилиться в поствирусный период. Сегодня в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией и падением цен на сырьевые товары, главной задачей в рамках Евразийского экономического союза становится сохранение экономических и торговых связей», - отметил Президент.

    «В рамках нашего союза действуют 4 свободы: передвижение капитала, услуг, рабочей силы, торговли. Теперь торговля становится главной из 4 свобод. К сожалению, в период кризиса появляются новые барьеры на внутренних рынках. Видимо, на данном этапе их не избежать. Но важно, чтобы они были временными и не стали нормой в наших отношениях. Нам предстоит более эффективно использовать возможности нашего совместного проекта – Евразийского банка развития – для финансирования совместных проектов. Особенно в посткризисный период», - подчеркнул Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана ЕАЭС
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