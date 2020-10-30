Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Главную проблему аграрной науки Казахстана назвал Толеутай Рахимбеков

    30 Октября 2020, 18:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основную проблему аграрной науки Казахстана назвал первый заместитель председателя НДПП «Ауыл» Толеутай Рахимбеков в ходе онлайн-конференции по вопросам коммерциализации научных достижений в агропромышленном комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы очень долго анализировали ситуацию, сравнивали с передовыми и лучшими, с аграрной точки зрения, странами – Аргентиной, Бразилией, Францией, Германией и пришли к выводу, что главной проблемой аграрной науки Казахстана является недостаточность организаций по передаче знаний, по трансферту и коммерциализации технологий», - сказал Толеутай Рахимбеков.

    «Проще говоря, у нас пирамида перевернута с ног на голову. У нас 23 научно-исследовательских института, 14 опытных станций. В Аргентине, где я сам был, четыре научно-исследовательских института, 4 научно-опытных станций и 320 центров распространения знаний. По нашим оценкам, в Казахстане должно быть не менее 200-210 центров распространения знаний. Это 163 сельских районов, плюс 40 на уровне областей, плюс три центральных центра распространения знаний на базе трех наших университетов», - добавил Толеутай Рахимбеков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Политические партии Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Только 15% собираемого хлопка перерабатывает Казахстан
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали