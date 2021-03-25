Главную причину низкой доли сельского хозяйства в ВВП страны назвал глава агрохолдинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главную причину низкой доли сельского хозяйства в ВВП страны назвал директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас есть множество сельхозтоваропроизводителей, которые трудятся в нашей стране. Есть фермеры, которые используют современные методы ведения сельского хозяйства и повышают производительность. Надо работать с землей, только тогда мы добьемся результатов. Казахстанская земля очень плодородная. У нас есть большие возможности для получения хорошего урожая. Однако возможности наших земель еще не полностью использованы», - сказал Айдарбек Ходжаназаров, выступая на первом заседании Комиссии по земельной реформе.

По его словам, на сегодня доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет только 5%.

«В Беларуси этот показатель составляет - 8%, в Украине - 12%, в Узбекистане - 30%. В 1990 году в Казахстане доля сельского хозяйства в ВВП составляла 34%. Одной из самых главных причин такого положения дел является неэффективное использование земель», - пояснил Айдарбек Ходжаназаров.

Напомним, с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проходит первое заседание по земельной реформе. В ходе заседания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о порядке мониторинга за рациональным использованием сельхозземель, а также законопроекте по совершенствованию госконтроля за использованием и охраной земель.