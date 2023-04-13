Главную причину ДТП в Астане озвучили полицейские

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Астане зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, что меньше на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил начальник отдела управления административной полиции департамента полиции Астаны Бауыржан Токжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом, по его данным, в результате аварий погибли 6 человек, травмированы – 123.

«Основная причина – личная недисциплинированность водителей. Каждое пятое ДТП совершается по вине пешеходов. Нами усилен контроль за транспортной дисциплиной участников дорожного движения. За первый квартал текущего года пресечено 94 тысячи правонарушений, наложено штрафов на 729 млн 438 тысяч тенге, из них взыскано 21,8 тысячи постановлений на сумму 479 млн 654 тысячи тенге», - сказал Бауыржан Токжуманов во время пресс-конференции в Астане.

Он отметил, что из общего числа нарушителей оштрафованы 4,3 тысячи пешеходов, задержаны 456 пьяных водителей, лишились прав 452 человека, арестованы – 439.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Казахстане совершается свыше 13 тысяч ДТП, в которых гибнут более 2 тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения.



