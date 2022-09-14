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    Главную особенность Съезда духовных лидеров назвал Президент Казахстана

    14 Сентября 2022, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Встреча религиозных лидеров в нынешний сложный период за одним столом имеет важное значение. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Встреча религиозных лидеров в нынешний сложный период за одним столом имеет важное значение. Она показывает всему человечеству, что можно прийти к общему мнению и найти решение по любому вопросу. По моему мнению, главная миссия и особенность съезда заключается именно в этом», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня в столице Казахстана, во Дворце Независимости, с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

    Главная тема VII Съезда - роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период.

    Особенность религиозного форума - визиты Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, ашкеназского раввина Израиля Давида Лау, Папы Римского Франциска и др.

    В ходе официального визита Папы Римского в период Съезда пройдет масштабная религиозная месса - основная литургическая служба в латинском обряде Римско-католической церкви. Мессу посетят представители любой религии и конфессии. В молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Религия Общество Съезд лидеров мировых религий
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