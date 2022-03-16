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      Послание Президента РК

    Главную особенность нынешнего Послания Президента РК назвал Посол Ирана в РК

    16 Марта 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из характерных черт сегодняшнего выступления Президента РК был всеохватывающий аспект, вплоть до вопросов развития регионов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РК Маджид Самадзаде Сабер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касым-Жомарт Токаев объявил дальнейшую политику развития Казахстана. В Послании очень много пунктов уделено этим вопросам. Я надеюсь, их реализация приведет Казахстан к светлому будущему. Также хотелось бы выразить благодарность мудрому народу Казахстана, который выбрал Президента и доверяет своему Главе государства», - сказал Маджид Самадзаде Сабер.

    Дипломат также рассказал, в чем заключается особенность нынешнего Послания Президента Казахстана.

    «Одной из характерных черт сегодняшнего выступления был всеохватывающий аспект, вплоть до вопросов развития регионов, областей и малых городов, которые очень важны для развития страны. Президент придает этим вопросам большое значение, в том числе участию населения в развитии страны. Также стоит отметить гарантии демократического развития и соблюдению прав граждан», - добавил Маджид Самадзаде Сабер.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Иран Регионы Общество Послание Президента РК-2022 Дипломат
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