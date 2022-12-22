Главную елку зажгли в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Церемония зажжения елки состоялась в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень хотели, чтобы жители были довольны сегодняшним вечером и украшением города в целом. Период пандемии ввел свои ограничения и многим не хватало праздника. Думаю, что сегодняшнее мероприятие подарило горожанам хорошее настроение и положительные эмоции», - сказал аким города Нурлан Куматаев.

Зажигательный молодежный флешмоб и тематические музыкальные номера погрузили гостей в атмосферу предстоящего праздника. Отовсюду слышались теплые пожелания и поздравления. Жители по-детски искренне радовались мероприятию.

«Я очень рада сегодня оказаться здесь, рада видеть счастливые лица горожан. Пусть теплая атмосфера праздника не покидает конаевцев. Желаем всем здоровья, мира, единства и благополучия!» - сказала почетный гражданин города Зинаида Волкова.

Высота главной елки составляет 20 метров. На ее украшение ушло около 10 тысяч метров гирлянд и игрушек.



