Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Главную елку зажгли в Конаеве

    22 Декабря 2022, 21:26

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Церемония зажжения елки состоялась в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы очень хотели, чтобы жители были довольны сегодняшним вечером и украшением города в целом. Период пандемии ввел свои ограничения и многим не хватало праздника. Думаю, что сегодняшнее мероприятие подарило горожанам хорошее настроение и положительные эмоции», - сказал аким города Нурлан Куматаев.

    Зажигательный молодежный флешмоб и тематические музыкальные номера погрузили гостей в атмосферу предстоящего праздника. Отовсюду слышались теплые пожелания и поздравления. Жители по-детски искренне радовались мероприятию.

    «Я очень рада сегодня оказаться здесь, рада видеть счастливые лица горожан. Пусть теплая атмосфера праздника не покидает конаевцев. Желаем всем здоровья, мира, единства и благополучия!» - сказала почетный гражданин города Зинаида Волкова.

    Высота главной елки составляет 20 метров. На ее украшение ушло около 10 тысяч метров гирлянд и игрушек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Новый год Конаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Компания Huawei провела новогодний праздник для детей Алматы
    Информацию о запрете на новогодние подарки в школах прокомментировали в Антикоре СКО
    Главную елку зажгли в Алматы
    31,3 млн тенге выделено на новогоднее оформление в Атырау
    Популярное
    1 Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области
    2 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
    3 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря
    5 Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
    Новости партнеров