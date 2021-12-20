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Главную елку зажгли в Алматы

20 Декабря 2021 22:00
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Главную елку зажгли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зажгли главную новогоднюю елку города. По традиции церемония состоялась на площади «Астана» у здания КБТУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Высота главного символа Нового года составляет 20 метров. В торжественной церемонии зажжения Главной елки Алматы принял участие заместитель акима мегаполиса Ержан Бабакумаров.

Данное событие, в котором также участвовали звезды эстрады, дало старт новогодним мероприятиям по всему городу. Во всех восьми районах мегаполиса установлено более 100 фотозон, среди которых елки, малые архитектурные формы и другие элементы новогоднего оформления.

Кроме того, с 21 по 30 декабря при поддержке акимата города организован «Новогодний караван». Гостей и жителей города ждет караван грузовиков: декорации, тысячи иллюминаций, световое шоу, яркие фотозоны и большая ярмарка подарков. Более 30 тысяч метров световых гирлянд, мириады огней и интересное оформление никого не оставят равнодушным. Передвижение грузовиков будет освещаться в социальных сетях.

В то же время в городском штабе по противодействию распространения КВИ напоминают, что в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения штамма «омикрон» необходимо соблюдать меры предосторожности – масочный режим и социальную дистанцию. Алматинцам нужно продолжить вакцинацию, а получившим ранее прививку – ревакцинироваться. Пункты вакцинации продолжают свою работу.


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#Алматы   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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