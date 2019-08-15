Главной проблемой казахстанской науки является финансирование - Максат Жабагин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии Максат Жабагин поделился мнением, как эффективно развить казахстанскую науку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как считает Максат Жабагин, главной проблемой казахстанскойнауки является финансирование.

«Сейчас мы достигли низкого уровня науки – финансирование внауку составляет 0,12% от ВВП. Соответственно, все последующие проблемывытекают из этого. Глава государства поручил довести финансирование до 5% отВВП. Если хотя бы 1% из этого объема будет направлено на науку, то уже могутбыть решены большие проблемы», - отметил ученый корреспонденту агентства.

По мнению М. Жабагина, даже самые передовые научныеинституты в последний раз обновляли материально-техническую базу иликоллективный парк 10 лет назад.

«К примеру, в Национальном центре биотехнологии основноеоборудование закупалось 10 лет назад для лаборатории коллективного пользования. Больше таких обновлений не было. Как мызнаем, новые технологии не стоят на месте, существуют более прогрессивноеоборудование, которые необходимо для проведения генетических исследований, кпримеру, у нас. Так как у нас устаревшее оборудование, соответственно, ценынаших генетических тестов и услуг дорогие. Если бы могли взять, например,высокопроизводительные генетические платформы, то цена могла бы опуститься. Мы,те, кто занимается естественными науками, закупаем оборудования зарубежногопроизводства. У нас нет опытно-конструкторских институтов, которые сами создаютоборудование. Всё закупается за рубежом. Главная проблема в том, что когдаоборудование доставляется до Казахстана, цена, как минимум, возрастает вполтора раза и более, в зависимости от того, сколько посредников существуют. Этотоже проблема для науки», - отмечает Максат Жабагин.

В этой связи заведующий лабораторией генетики человекаНационального центра биотехнологии обозначил пути решения существующей проблемыв данной отрасли.

«Я как молодой ученый могу сказать, что ученые новогопоколения сейчас консолидируются сами. У нас есть Альянс молодых ученых. В этомгоду при Министерстве образования и науки создан Совет молодых ученых. Спомощью площадки этого Совета мы собираем от молодых ученых предложения. Послеможем напрямую направлять в министерство и далее отслеживать наши предложения.Если они включены в определенные программы или нормативно-правовые акты, то мыбудем отлеживать их реализацию», - добавил ученый.

По его словам, важно привлекать молодых ученых в управлениенаукой.

«Думаю, что у нас есть критическая масса молодых ученых,которая проучилась за рубежом по программе «Болашақ», Назарбаев университета.Мы при возможности собираемся и обсуждаем эти проблемы и предлагаем варианты ихрешения. Все наши инициативы упираются в общий объем финансирования в науку.Государство идет в правильном направлении в части того, что не толькоПравительство всё должно реализовать. Также нужно, чтобы вливался и частныйсектор. Для этого государству нужно разрабатывать механизмы и пути решениявопроса», - выразил мнение Максат Жабагин.

Напомним, в ходе расширенногозаседания Правительства РК 15 июля Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручилПравительству и научному сообществу провести анализ всех возможных барьеровразвития науки и выработать пути их устранения.

«Все вышеперечисленное следует учесть в разрабатываемойгосударственной программе развития образования и науки. Там же Правительствунужно предусмотреть план по доведению общих расходов на эти сферы до 5% отВВП», - отметил Касым-Жомарт Токаев.