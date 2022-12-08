Главного тренера сборной Испании могут уволить с поста после фиаско на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Испании может лишиться поста после поражения от сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве преемника Энрике зарубежные СМИ называют разные кандидатуры, среди которых имена Роберто Мартинеса и Марселино Гарсия Тораль. Роберто Мартинес – экс-главный тренер сборной Бельгии, который покинул свой пост после невыхода «красных дьяволов» в плей-офф мундиаля.

Марселино Гарсия Тораль – бывший наставник «Атлетика» из Бильбао, покинул свой пост в мае текущего года. Еще одна кандидатура - главный тренер молодежной сборной Испании Луис Де ла Фуэнте.

Напомним, сборная Испании по пенальти уступила команде Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Хорватии в заключительном туре мундиаля и не вышла из группы.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»