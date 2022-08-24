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    Главного метеоролога Венгрии уволили из-за сорванного фейерверка

    24 Августа 2022, 02:00

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Правительство Венгрии отменило масштабный фейерверк в честь национального праздника из-за предсказанных синоптиками грозы и сильнейшего ливня. Но прогноз не оправдался. В итоге гром и молнии метало правительство, и глава метеослужбы с его заместителем были уволены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Празднование дня Святого Иштвана должно было пройти в Будапеште в минувшую субботу, 20 августа. Великого князя Иштвана, который централизовал власть и превратил Венгрию в христианское государство, называют основателем Венгрии. В 1083 году король Иштван был канонизирован папой Григорием VII.

    Национальный праздник планировалось отметить «самым большим салютом в Европе», как обещали организаторы, закупившие для этого 40 тыс. фейерверков. Их установили их в 240 точках на пятикилометровом участке реки Дунай в столице Венгрии. Ожидалось, что за зрелищем будут наблюдать около 2 млн человек.

    Десятки тысяч фейерверков уже были готовы к запуску с точек вдоль реки Дунай в Будапеште. За семь часов до грандиозного мероприятия правительство решило отложить его, сославшись на предупреждение об экстремальных погодных условиях: метеорологи пообещали страшный ливень. Однако через семь часов на Будапешт не упало не единой капли. Ливень, предсказанный Национальной метеорологической службой, изменил направление и вместо этого обрушился на восточную Венгрию, полностью миновав столицу.

    Метеослужба извинилась за сорванный из-за прогноза праздник, объяснив, что произошел наименее вероятный исход событий и что неопределенность является частью прогнозирования погоды. Но было уже поздно. М инистр инноваций и технологий Ласло Палкович, в чьем ведомстве находится метеослужба, уволил ее начальника и заместителя.

    Фото EPA

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Венгрия Погода Мировые новости
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