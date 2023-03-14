Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды проходит в Астане

    14 Марта 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице, в Байконырском районном суде №2, проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По настоящему уголовному делу обвиняется Гульмира Сатыбалды в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 (организация уголовного правонарушения), статьей 389 части 3 (самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору), статьей 125 части 2 пункта 1, 8 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) Уголовного кодекса РК», - сказал прокурор Азамат Сарсембаев.

    Прокурор также добавил, что Мади Батыршаев обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 части 3, 28 части 3 (организация уголовного правонарушения) 125 ч 2 п. 1, 8 Уголовного кодекса.

    Рашид Утебеков обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 125 ч. 2 п. 1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РК.

    После обеда судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды продолжилось. Начался допрос потерпевших. Первым выступает потерпевший Турсен Алагузов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Борьба с преступностью Суды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    Экс-замначальника управления полиции Кокшетау приговорили к 8,5 годам лишения свободы
    В Казахстане снизился уровень преступности: какие меры для этого принимают в стране
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау
    Новости партнеров