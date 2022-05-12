Главное судебное разбирательство по делу Елжана Биртанова назначено на конец мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главное судебное разбирательство по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего помощника Олжаса Абишева назначено на 26 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мера пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемых продлена до принятия окончательного решения.

«Районный суд №2 Сарыаркинского района, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, постановил: удовлетворение ходатайств подсудимых и их защитников о возврате уголовного дела прокурору для устранения существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса РК и прекращение производства по уголовному делу, и об изменении меры пресечения в отношении Биртанова отказать, принять в производство уголовное дело по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, назначить главное судебное разбирательство на 26 мая в открытом судебном заседании в общем порядке», - зачитал решение судья Ибрагим Алькенов.

Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января. 28 января суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Повторно в суд оно поступило в начале мая.

Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге.