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    Главное судебное разбирательство по делу Елжана Биртанова назначено на конец мая

    12 Мая 2022, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главное судебное разбирательство по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего помощника Олжаса Абишева назначено на 26 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мера пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемых продлена до принятия окончательного решения.

    «Районный суд №2 Сарыаркинского района, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, постановил: удовлетворение ходатайств подсудимых и их защитников о возврате уголовного дела прокурору для устранения существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса РК и прекращение производства по уголовному делу, и об изменении меры пресечения в отношении Биртанова отказать, принять в производство уголовное дело по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, назначить главное судебное разбирательство на 26 мая в открытом судебном заседании в общем порядке», - зачитал решение судья Ибрагим Алькенов.

    Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января. 28 января суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Повторно в суд оно поступило в начале мая.

    Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

    Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Здравоохранение Судебный процесс Елжан Биртанов
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