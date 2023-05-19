Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе своего государственного визита в Китай Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, принял участие в инвестиционном круглом столе, встретился и подписал меморандумы с руководителями крупнейших китайских компаний, а также выступил на саммите «Центральная Азия – Китай». Важные тезисы из выступления Президента Казахстана собрал корреспондент МИА «Казинформ».

Торгово-экономические отношения

Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов. Была достигнута договоренность увеличить ее 40 миллиардов долларов.

Есть все условия для сохранения положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году. Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям.

Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений – более 23 миллиардов долларов. В Казахстане успешно работают такие крупные китайские корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei.

Корпорация China International Capital Corporation (CICC) планирует открыть свой региональный филиал в Казахстане.

Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции. Казахстан уже открыл Национальный павильон на платформе JD.COM.