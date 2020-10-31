Главная военная инспекция: выявить и устранить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня главной инспекции Министерства обороны исполняется 26 лет. Все эти годы подразделение справлялось с задачей – обнаружить слабые места в деятельности войск. Офицеры Главной инспекции не только вскрывают недостатки, но и помогают их устранить в самые короткие сроки, передает МИА «Казинформ».

Все процессы, касающиеся боеготовности личного состава, порядка, состояния техники и вооружения, должны быть отлажены и работать как часы. Исправность «механизма» в Вооруженных Силах проверяет Главная инспекция Министерства обороны. Информация о том, в какой части и когда появятся офицеры этого подразделения, держится в строгом секрете. Проверки в воинских частях проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым.

Интервью у начальника Главной инспекции Министерства обороны генерал-лейтенанта Амира Халикова взяла блогер Сауле Кайсар.