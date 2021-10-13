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    Главная транспортная прокуратура отменила незаконный приказ Мининдустрии

    13 Октября 2021, 12:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Малый бизнес на транспорте могли бы проверять под видом массовой угрозы для граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По протесту Главной транспортной прокуратуры отменен незаконный приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития от 8 июня 2021 года «Об утверждении Рекомендации по определению термина «массовая угроза». Этот приказ мог позволить обойти действие моратория Главы государства на проверки малого бизнеса и привести к необоснованному вмешательству в деятельность предпринимателей в сфере автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Действие названного моратория не распространяется на субъекты, чья деятельность представляет наличие массовой угрозы жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как выяснилось, в названном акте был перечень из 45 видов микро- и малого предпринимательства, деятельность которых подпадала под «массовую угрозу».

    К таковой угрозе отнесли неуведомление местных исполнительных органов о начале бизнеса по техническому осмотру транспортных средств, изготовлению и выдаче электронных карточек к тахографам, оказанию услуг такси.

    Данный правовой акт также не прошел регистрацию в органах юстиции, несмотря на то, что в нем затрагиваются интересы неограниченного количества предпринимателей. В силу статей 19 и 51 Закона «О правовых актах» государственная регистрация таких актов является необходимым условием вступления их в силу.

    О любых нарушениях прав предпринимателей на транспорте в ведомстве попросили сообщать мобильной группе Главной транспортной прокуратуры: 8 7172 712251, 8 7172 301910 и 8 701 990 06 65.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура МИИР РК
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