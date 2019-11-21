Главная газета страны: как прошло юбилейное мероприятие «Egemen Qazaqstan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Газете «Egemen Qazaqstan» исполнилось 100 лет. Издание начинает свою историю с 1919 года. В связи с праздничным юбилеем в столице прошло торжественное мероприятие с участием руководства страны и общественных деятелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое поздравительное письмо в честь юбилея направили Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поздравительные письма зачитал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

«Искренне поздравляю с вековым юбилеем ведущее издание страны, гордость казахской прессы «Egemen Qazaqstan». 100 лет назад газета издавалась под названием «Ұшқын» и со временем превратилась в общенациональное издание суверенного Казахстана. Репутация газеты всегда будет на высоте, так как она информирует общественность оперативно и объективно, пропагандирует среди населения государственную политику независимой страны», - сказал в своем поздравлении Первый Президент РК.

Елбасы также отметил, что у истоков создания газеты стояли видные общественные деятели. Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул, что издание на сегодня соответствует всем стандартам и требованиям, и развивается по современным тенденциям.

«Я верю, что журналисты ведущего издания страны всегда будут выделяться высоким профессионализмом, а газета и в дальнейшем станет надежным мостом между народом и властью, будет вносить весомый вклад в развитие общества и сохранение национальной идентичности», - поздравил Нурсултан Назарбаев коллектив, пожелав творческих успехов.

В свою очередь, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении подчеркнул, что событие затрагивает не только один коллектив, но и всю страну.

«С момента своего существования издание, отстаивая национальные интересы, идеалы и духовные ценности, стало шаныраком казахской прессы. Еще на заре независимости газета проделала огромную работу и внесла свою лепту в развитие страны», - говорится в поздравлении Главы государства.

Кроме того, Президент Казахстана отметил вклад известных деятелей, таких как Смагул Садуакасов, Жусипбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин, Турар Рыскулов в становление «Egemen Qazaqstan».

«Коллектив газеты даже в советское время внес свою неизмеримую лепту в развитие родного языка, сохранение национального самосознания и культуры, а также укрепление государственности. «Egemen Qazaqstan» активно работал во благо построения страны под руководством Шерхана Муртазы, а также Абиша Кекилбайулы. Летопись Казахстана тесно переплеталась с историей главной газеты страны. С момента независимости в каждом номере «Egemen Qazaqstan» были опубликованы все инициативы и решения, мероприятия государственной важности. Я верю, что газета продолжит свой путь развития во благо независимости», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

От своего имени коллектив газеты поздравил и Крымбек Кушербаев. Государственный секретарь подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие является особым для казахской журналистики.

Госсекретарь вручил благодарственные письма председателю правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Дархану Қыдырали, заместителю председателя правления Ерболату Камену, заместителю главного редактора Талгату Батырхану, а также нескольким сотрудникам газеты.

Кроме того, газету поздравила и председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева.

В ходе мероприятия состоялось также торжественное вручение победителей конкурса, приуроченного к 100-летнему юбилею «Egemen Qazaqstan». В конкурсе принимали участие журналисты со всего Казахстана.

Вместе с тем для гостей была организована специальная выставка, которая освещает историю издания. Так, на выставке были представлены старые фотоаппараты, диктофоны, книги и номера главной газеты страны.