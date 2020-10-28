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      Президент

    Главе государства рассказали о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса

    28 Октября 2020, 20:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал информацию о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса.

    Как сообщила Кунсулу Закарья, на базе института на пяти платформах ведется работа по созданию вакцин от COVID-19. Разработанная институтом инактивированная вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения и прошла первый этап клинических исследований. В настоящее время в Национальном научном центре фтизиопульмонологии проводится второй этап исследования.

    Вторая разрабатываемая отечественная субъединичная вакцина против коронавирусной инфекции одобрена ВОЗ и успешно прошла клинические исследования. Материалы этой вакцины находятся в «Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».

    Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о строительстве на территории НИИ завода по выпуску отечественных иммунных препаратов. Проектная мощность завода составит 60 миллионов доз вакцин в год, что позволит не только охватить отечественный рынок, но и осуществлять экспортные поставки.

    Президент поддержал предложение по увеличению объема строительства жилья для сотрудников института. На встрече также обсуждались вопросы увеличения заработной платы ученых, привлечения молодых специалистов, а также внесения понятия «временная регистрация вакцины» в нормативно-правовые акты.

    В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по вопросу разработки отечественных вакцин.

    Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

    26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.

    В середине октября 2020 года был осуществлен выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Третья фаза испытаний казахстанской вакцины продлится до 2021 года.


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    Президент Казахстана Наука Здравоохранение Коронавирус в РК
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