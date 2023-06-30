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    Главе государства представили проект «Дактилоскопическая регистрация»

    30 Июня 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главе государства Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект «Дактилоскопическая регистрация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Проект позволяет самостоятельно документироваться гражданину, что сокращает время оформления документов. Главная особенность при фотографировании – распознавание лица, что исключает факты незаконного документирования.

    С 1 января 2024 года внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность. Отпечатки пальцев в базу данных будут вноситься посредством дактосканеров. При последующем обращении гражданина отпечатком будет идентифицироваться его личность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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