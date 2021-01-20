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    Главе государства доложили об итогах развития Жамбылской области в 2020 году

    20 Января 2021, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет об итогах развития региона в 2020 году, ходе исполнения его поручений, а также планах по реализации задач, озвученных в Послании народу Казахстана.

    Бердибек Сапарбаев доложил, что рост экономики Жамбылской области за отчетный период составил 102,2 %, инвестиции в основной капитал достигли 344,1 млрд тенге.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию социальной сферы. Президенту сообщили, что за период пандемии 524 тысячам жителей области была оказана социальная помощь на сумму 44,6 млрд тенге. Ко Дню Независимости и новогодним праздникам 8 тысяч человек получили дополнительную единовременную помощь на сумму 203 млн тенге.

    Отдельным блоком Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о положении дел в Кордайском районе. По словам акима, ситуация в районе стабильная. В 2020 году было реализовано 392 проекта в сфере жилищного и дорожного строительства, образования, медицины, культуры и спорта на общую сумму 35,1 млрд тенге. По поручению Главы государства проведена масштабная работа по газификации 22 населенных пунктов, обеспечению питьевой водой и строительству дорог протяженностью 391 км. Построено 5 жилых домов на 360 квартир.

    Бердибек Сапарбаев рассказал о готовности к следующей волне коронавируса. В области подготовлены 4,5 тысячи инфекционных и 468 реанимационных коек. Сформирован двухмесячный запас лекарственных средств. В случае необходимости будет дополнительно привлечено до 7 тысяч медицинских работников.

    В селе Гвардейск Кордайского района продолжается строительство завода по выпуску отечественных иммунных препаратов на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

    Аким сообщил Президенту о планах по решению проблем аварийных и трехсменных школ в Жамбылской области, доведению количества занимающихся массовым спортом людей до 35%.

    Положительно оценив работу Бердибека Сапарбаева по социально-экономическому развитию региона, Касым-Жомарт Токаев поручил держать на контроле эпидемиологическую ситуацию, активизировать работу по привлечению инвестиций и эффективной реализации Дорожной карты занятости.

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    Президент Казахстана Жамбылская область Акорда Акимат Экономика Общество 2020-Итоги года
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