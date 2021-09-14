Главе государства доложили о работе по созданию Национальной геологической службы
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах министерства на предстоящий период и ходе реализации его поручений, обнародованных в Послании народу страны.
В частности, Сериккали Брекешев сообщил Главе государства о работе по созданию Национальной геологической службы и разработке информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов».
Президент заслушал отчет о ходе выполнения его поручения по развитию водного хозяйства. Как сообщил министр, в течение пяти лет будет реконструировано не менее 120 каналов оросительной сети и построено девять новых водохранилищ общим объемом 1,7 млрд м3.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость стимулирования внедрения водосберегающих технологий и цифровизации водной сферы.
Особое внимание в ходе встречи было уделено принимаемым мерам по снижению загрязнения атмосферного воздуха. Как доложил руководитель ведомства, в целях улучшения экологической ситуации утверждены дорожные карты в разрезе регионов, разработан национальный проект «Жасыл Қазақстан», с предприятиями подписан ряд меморандумов, предусматривающих сокращение выбросов на 20-30 %.
В завершение Глава государства дал вновь назначенному министру ряд конкретных поручений.