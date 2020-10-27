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    Главе государства доложили о ходе подготовки Нацпроекта развития АПК на следующую пятилетку

    27 Октября 2020, 18:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Сапархана Омарова. Глава государства заслушал отчет о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны и результатах деятельности министерства за 9 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Министр сельского хозяйства сообщил, что с начала текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5% и составил 4,4 трлн тенге, а производство продуктов питания выросло на 3,5 % – до 1,4 трлн тенге. Он также проинформировал, что инвестиции в основной капитал сельского хозяйства и в сферу производства продуктов питания увеличились более чем на 15% и суммарно превысили 445 млрд тенге.

    Сапархан Омаров сообщил Президенту о реализации политики импортозамещения. По словам министра, на сегодняшний день по шести товарным позициям сохраняется импортозависимость. Исполнение утвержденных Правительством планов позволит решить проблему импортозамещения в течение трех лет.

    Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о решении проблемы вспышки птичьего гриппа. По сведениям, которые представил министр, распространение этой болезни полностью остановлено, на контроле профильного ведомства находится вопрос выплаты компенсации за падеж птиц.

    Министр сельского хозяйства доложил о ходе подготовки Национального проекта развития агропромышленного комплекса на следующую пятилетку. Осуществление данного проекта позволит насытить внутренний рынок социально значимыми продовольственными товарами.

    В завершение встречи Глава государства дал Сапархану Омарову ряд поручений, направленных на увеличение экспорта переработанной продукции, повышение производительности труда в сельском хозяйстве, открытие новых рынков сбыта для отечественных аграриев и усиление контроля в сфере ветеринарии.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

    В рамках Послания Президент поручил Правительству совместно с бизнесом начать разработку качественно нового национального проекта по развитию АПК на пятилетку.

    Автор:

    Президент Казахстана Минсельхоз Сельское хозяйство
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