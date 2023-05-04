Главбуха одной из школ подозревают в хищении 67 млн тенге в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Главного бухгалтера одной из шымкентских школ подозревают в хищении 67 миллионов бюджетных средств. Об этом сообщили сотрудники Антикора на встрече с директорами и счетоводами школ. По данным ведомства, злой замысел главбух осуществлял на протяжении трех лет и присвоенные деньги тратил на личные нужды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

Также выяснилось, что в коррупционных правонарушениях виноват и директор учебного заведения. Он не мог пользоваться электронной цифровой подписью и доверил эту работу своему подчиненному.

«В ходе расследования установлено, что совершению уголовного правонарушения главным бухгалтером способствовал ряд обстоятельств. Директор школы №138 не мог пользоваться ЭЦП и доверил цифровые работы своему сотруднику. Подозреваемый чувствовал, что не было должного уровня контроля со стороны его начальника и лично владел государственными средствами по своему желанию и тратил их для своих нужд», - пояснил заместитель руководителя следственного управления Антикоррупционной службы Шымкента Олжас Тобашов.

Сотрудники Антикора теперь решили работать на опережение: они проводят внешний анализ госорганов и работу по профилактике коррупции.

По данным ведомства, их главная цель предотвратить коррупцию. По этой причине на чистоту проверяют управление образования Шымкента, который лидирует в антирейтинге.

С начала года под уголовное преследование попали 13 должностных лиц и сотрудников гороно. Коррупционные правонарушения происходят чаще всего из-за увеличения финансовых ресурсов, рассказывают в Антикоре.

«Школами формировались и направлялись в управление образования изначально с завышенными бюджетные заявки на финансирование фонда оплаты труда. На практике данные действия совершаются в сговоре между ответственными лицами школ и профильного управления. В дальнейшем завышенные бюджетные заявки в управление образования без соответствующей проверки проходили утверждение. При выведении денег, бухгалтера школ в ручном режиме корректировали ИИН и карточные счета работников школ, после чего через базу казначейства переводили деньги на нужные счета. В последующем данные денежные средства похищались», - проинформировал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкент Даурен Ергарин.

В прошлом году управлению образования выделили около 200 миллиардов бюджетных тенге. По словам главного педагога Шымкента, средства были потрачены на оплату труда педагогов, улучшение материально-технической базы и коммунальные нужды. Жаннат Тажиева также прокомментировала массовое задержание своих коллег.

«Очень грустно, что среди сотрудников управления образования выявляют коррупционеров. Мы провели очень много мероприятий по профилактике коррупции и кажется, все зря. Ведь под уголовное преследование попали заместитель руководителя управления образования и директор 96-ой школы. Два года назад в коррупции подозревали директора 132-ой школы, к сожалению, все закончилось тем, что наша коллега покончила жизнь самоубийством. В начале прошлого года в коррупции подозревали главного специалиста и бухгалтера гороно. А также на сегодняшний день в взяточничестве подозревают бухгалтеров двух детских садов Шымкента. Как бы коррупционер не старался скрывать свои действия, рано или поздно все выйдет наружу», - сказала руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

К слову, сотрудники Антикора также проверяют законность процедуры трудоустройства и аттестации педагогов, а также подушевое финансирование и расход средств на бесплатное питание школьников.



