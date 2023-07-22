Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Главбух учебного заведения в Костанае осуждена за мошенничество

    22 Июля 2023, 12:06

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Главный бухгалтер спецшколы-лицея-интерната информационных технологий «Озат» за мошенничество в сфере госзакупок отделалась штрафом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    По материалам дела, 16 марта 2022 года между поставщиком ТОО «М» в лице директора Ш. и заказчиком КГУ «Озат» в лице директора Р. был заключен договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге. Поставщик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме.

    «Подсудимая А., являясь главным бухгалтером и пользуясь доверием директора КГУ «Озат» Р., с помощью его ЭЦП, которая находилась у неё, 5 января 2023 года от имени последнего подписала договор с ТОО «М» на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком действия до 31 декабря 2023 года. В качестве вознаграждения за заключение договора на продление срока поставки продуктов подсудимая А. предложила поставщику Ш. передавать ей денежные средства в размере 10% от суммы перечисляемых по договору средств, на что последняя согласилась, опасаясь, что в случае отказа, договор не будет заключен. Тем самым, действиями А. причинен материальный ущерб на общую сумму 1 956 600 тенге», - сообщает облсуд.

    Органом досудебного расследования дело расследовано в ускоренном досудебном производстве, а в суде рассмотрено в сокращенном порядке. Сама подсудимая А. вину признала и в содеянном раскаялась.

    При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимой, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. В соответствии со ст.11 УК совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений средней тяжести. С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, а также возмещения ею причиненного ущерба в полном объеме суд назначил А. наказание в виде штрафа в размере 300 МРП, с лишением права занимать должность бухгалтера сроком на 3 года»,- пояснили в облсуде.

    Гражданский иск по делу не предъявлен. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Суды Мошенничество Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенница в Астане торговала должностями акимов и директоров банка
    Россиянка обманывала женщин в Астане под видом привлекательного мужчины
    Новое приложение для кражи денег используют мошенники в Казахстане
    Дроппера, забиравшего деньги у пенсионеров, задержали в Астане
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау