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    Глава YouTube Сьюзан Войчицки покидает свой пост

    17 Февраля 2023, 01:50

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Генеральный директор онлайн-видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки объявила в четверг о том, что уходит со своей должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Я приняла решение оставить свой пост руководителя YouTube и начать новую главу [в своей жизни], сфокусировавшись на семье, здоровье и личных проектах», - написала она в своем блоге.

    Руководившая YouTube на протяжении девяти лет Войчицки добавила, что новым генеральным директором видеохостинга станет Нил Мохэн, с 2015 года возглавляющий отдел контроля производства. Уходящая глава сервиса останется консультантом в холдинге Alphabet, владеющим технологическим гигантом Google, который купил YouTube в 2006 году.

    Фото: youtube.com/susanwojcicki

    Автор:

    Ринат Дусумов

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