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    Глава WhatsApp призывает пользователей отказаться от Telegram

    16 Февраля 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава WhatsApp Уил Кэткарт призывает пользователей не использовать Telegram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уил Кэткарт утверждает, что Telegram по умолчанию не зашифрован сквозным способом и не предлагает протокол e2ee для групп. Он также приводит отрывок из статьи: «Telegram имеет возможность делиться практически любой конфиденциальной информацией, которую запрашивает правительство».

    По его словам, Telegram не хватает реальной прозрачности, принятой большинством технологических компаний.

    «Политика конфиденциальности Telegram по-прежнему утверждает, что они никогда не передавали пользовательские данные правительствам, но новостные сообщения свидетельствуют об обратном. Конечно, я понимаю, что некоторые скажут, что я корыстно заинтересован в критике Telegram. Но есть много других отличных сквозных приложений для обмена зашифрованными сообщениями, из которых люди могут выбрать. Если вы не собираетесь использовать WhatsApp, воспользуйтесь одним из них - не используйте Telegram», - резюмировал глава WhatsApp.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Общество
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