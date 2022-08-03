Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус прилетел в Алматы

    3 Августа 2022 17:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус находится с неофициальным визитом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава ВОЗ вместе с министром здравоохранения РК Ажар Гиният встретился с акимом города Ерболатом Досаевым, а после посетил КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова.

    «Тедрос Гебрейесус ознакомился с историей вуза в музее КазНМУ. Ректор университета Марат Шоранов рассказал о вкладе старейшего медицинского вуза Казахстана в развитие здравоохранения и в борьбе с пандемией коронавируса», - сообщили в пресс-службе медвуза.

    Гендиректор ВОЗ оставил памятную запись в книге почетных гостей вуза. В зале славы имени академика Шарманова Тедрос Гебрейесус встретился с корифеями казахстанской науки и медицины - профессорами КазНМУ. Ответил на волнующие вопросы по поводу развития эпидемиологической ситуации в мире.

    «Сегодня в Казахстане реализуется очень много мер по развитию первичной медико-санитарной помощи, качественное и доступное здравоохранение доступны для всех граждан нашей страны, это национальный проект «Здоровье нации» до 2025 года. Все ключевые направления этого национального проекта согласуются с приоритетами основных стратегических документов Всемирной организации здравоохранения на глобальном и региональном уровнях. Ярким примером сотрудничества с ВОЗ является открытие в марте текущего года демонстрационной площадки ВОЗ по ПМСП на базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы в Алматинской области. Хочется еще раз поблагодарить лично генерального директора ВОЗ господина Тедроса за поддержку в реализации инициатив Казахстана, включая продвижение декларации Астаны по ПМСП на международном уровне, а также демонстрационной площадки ВОЗ и нашего опыта», - отметила Ажар Гиният.

    Ректор КазНМУ Марат Шоранов также поблагодарил главу ВОЗ за оказанное внимание и визит в ведущий медицинский университет Казахстана.

    «Прошу принять наши поздравления с выбором вас на второй срок в качестве генерального директора ВОЗ. Вы всегда поддерживали государства-участниц и направляли деятельность ВОЗ в эти быстро меняющиеся времена. С первых дней пандемии ВОЗ оказывала поддержку странам-участницам, в том числе техническую. Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев высоко ценит вашу помощь Казахстану во время пандемии, о чем он говорил во время последней онлайн-встречи с вами в 2021 году и в своих выступлениях на ассамблее ВОЗ. В те времена я работал вице-министром здравоохранения, прошу принять мою благодарность в ваш адрес и вашей команды», - подчеркнул ректор КазНМУ.


    Фото: media.cnnchile.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Минздрав РК #Здравоохранение #ВОЗ #Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким Алматы встретился с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом
    Казахстан превысил допустимый ВОЗ предел по уровню загрязнения воздуха сразу втрое
    Заболеваемость COVID-19 в мире растет на протяжении пяти недель - ВОЗ
    ВОЗ рекомендует новый препарат для профилактики ВИЧ-инфекции
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане