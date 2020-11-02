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    Глава ВОЗ находится на самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом

    2 Ноября 2020, 10:38

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу пришлось уйти на самоизоляцию после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Он лично сообщил об этом на своей странице в Twitter, передает МИА «Казинформ».

    «Было установлено, что я контактировал с кем-то, чей тест на COVID-19 дал положительный результат. Я чувствую себя прекрасно, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ и (собираюсь – прим. ред.) работать из дома», - поведал глава ВОЗ в социальной сети.

    «Крайне важно, чтобы мы все соблюдали рекомендации по здоровью. Именно так мы сможем прервать цепочки передачи COVID-19, подавить вирус и защитить системы здравоохранения», - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Мои коллеги в ВОЗ и я продолжим общаться с партнерами в знак солидарности, чтобы спасти жизни и защитить уязвимых. Вместе!» - добавил генеральный директор ВОЗ.

    По данным ВОЗ, более 46 миллионов человек в мире заразились коронавирусом с начала пандемии. Вирус уже унес жизни более 1, 1 миллиона человек на планете.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ООН Здравоохранение Общество
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