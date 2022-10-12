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    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан

    12 Октября 2022, 19:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который прибыл в нашу страну для участия в ряде международных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК «UKIMET».

    Президент Узбекистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (12-13 октября), заседании Совета глав государств СНГ (14 октября) и саммите «Центральная Азия – Россия» (14 октября).

    Фото: t.me/KZgovernment
    Правительство РК Узбекистан
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