Глава управздрава Астаны начнет следить за больницами с помощью видеокамер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После инцидента в центральной дорожной больнице Астаны, глава столичного управления здравоохранения начнет следить за больницами с помощью видеокамер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принято решение, что в недельный срок мы выведем все видеокамеры, установленные в приемных покоях (подведомственных управлению в больницах - прим. агентства), на монитор руководителя управления здравоохранения города. То есть мы сами должны отслеживать ситуацию. Мы не оправдываем наших сотрудников, но, думаю, что в данном случае ДВД проведет свое расследование и примет свои меры», - cказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.



Напомним, в Сети распространилось видео, в котором медицинский работник пинает пациента. Сегодня врачи провели брифинг для представителей СМИ и рассказали подробности этого случая.



Между тем, она также объяснила, почему управление здравоохранения распространило преждевременное опровержение.



«Дело в том, что когда мы с утра увидели данное видео, то тут же начали проводить свое расследование. Тут же начали связываться со всеми стационарами нашего города, чтобы выяснить, где это произошло. Было же написано, что это в городской больнице №2. В первую очередь, мы стали выяснять и действительно, случай произошел не в этой больнице. Потом узнавали в горбольнице №1. Пока мы дошли до нашей больницы, информация ушла в СМИ. В последующем, когда мы стали более детально выяснять, то узнали, что это действительно было в дорожной больнице. Тут же созвонились и стали выяснять на месте», - отметила она.



В свою очередь главный врач этой больницы Сергей Демочкин сообщил, что об этом инциденте не стали сообщать, потому что «опасных для жизни пациента и врача травм не было».



«Во-первых, у нас находятся сотрудники ДВД, которые уведомляют свой департамент. Таких травм, опасных для жизни, которых врач нанес пациенту, не было. У врача тоже травм не было. Информация от сотрудников ДВД ушла туда. Мы проводили свое расследование», - отметил он.



В свою очередь, Алия Рустемова сообщила, что управздрав примет меры в отношении сотрудников центральной дорожной больницы. «В отношении руководителя и заместителей», - добавила она.