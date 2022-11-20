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    Глава ТИК Алматы объяснила низкую явку алматинцев на выборах

    20 Ноября 2022, 14:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова на брифинге сообщила, что явка избирателей на выборах Президента в городе на 12:00 составила 16,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас работают 600 избирательных участков. В некоторых специализированных участках голосование завершается. Это по участкам в местах временного пребывания граждан. 531 участок работает до 20:00», - сказала спикер на брифинге.

    Она ответила на вопрос, почему в Алматы такая низкая явка.

    «Сегодня воскресенье и все хотят выспаться. Алматинцы не торопятся. К тому же, сегодня дождливая погода, прохладно. Дождемся вечера. Посмотрим, как завершится голосование, но я призываю всех алматинцев активно голосовать», - ответила Жанна Асанова.

    Ранее в Центральной избирательной комиссии РК озвучили промежуточные результаты по участию населения в голосовании на выборах Президента страны. Согласно данным, в Алматы наблюдается самая низкая явка.

    Жанна Асанова сообщила, что все 600 избирательных участков работают в штатном режиме, наблюдается оживленность.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Президентские выборы - 2022
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