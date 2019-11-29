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    Глава Таджикистана избран президентом международного фонда спасения Арала

    29 Ноября 2019, 15:48

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На второй Консультативной встречи глава Таджикистана избран президентом международного фонда спасения Арала, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Завершая встречу в узком формате, президент Республики Узбекистан сообщил, что главами государств ЦА принято решение о назначении президента Таджикистана Эмомоли Рахмонова президентом МФСА, сроком на три года.

    «Таким образом, председательство переходит от Туркменистана к Таджикистану. Мы все под этим подписались», - отметил президент Республики Узбекистан.

    Напомним, что накануне Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встрече глав Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев избран Почетным Председателем Консультативной встречи.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Центральная Азия Таджикистан Узбекистан
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