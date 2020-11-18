Глава Союза фермеров вступил в партию «ADAL»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Союза фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев объявил о вступлении в партию «ADAL», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Одной из ключевых причин принятого им решения стало внимание партии к агропромышленному сектору.

Жигули Дайрабаев заявил, что решение вступить в партию было принято им после ознакомления с инициативами партии «ADAL».

«До этого мне поступило предложение от партии «Ауыл», мы даже подписали с ними соглашение. Но в «ADAL» чётко обозначили свой вектор политического предпочтения и приоритеты», - пояснил он.

По мнению Ж. Дайрабаева, у Союза фермеров Казахстана и партии «ADAL» много «точек соприкосновения».

«Как понятно уже из названия, главная ценность партии – это справедливость. Задача понятна и близка каждому – достижение справедливости в обществе. Также я понял, что члены партии - молодые граждане, которые и являются будущим нашей страны.

Для начала я ознакомился с целями, планами и программой партии. Идеологически она оказалась ориентирована в том числе на решение проблем сельскохозяйственного сектора: восстановление инфраструктуры в сельских местностях, а также развитие кооперации на селе, вопросы микрофинансирования, агрокомпетенции, поддержка ЛПХ.

Партия смогла увидеть реальные проблемы в сфере сельского хозяйства, и предложить практически применимые решения, что нашло отражение в предвыборной программе.

Для меня лично отрасль сельского хозяйства имеет огромное значение, я всегда прилагал, и буду прилагать усилия для ее развития. Будучи руководителем Союза Фермеров Казахстана, я всегда открыт к сотрудничеству с общественными объединениями, партиями, которые реально вносят вклад в развитие страны. Поэтому еще раз, детально обдумав и взвесив, я принял решение вступить в партию «ADAL. Наше партнерство будет осуществляться на всех уровнях», - прокомментировал Жигули Дайрабаев.

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович родился 29 октября 1954 года. Он окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова, а также Высшую школу агропромышленного комплекса. Является ученым-агрономом.

После службы в армии в 1972-1974 годы, возглавлял комсомольские организации. В разные годы руководил несколькими совхозами, а также возглавлял отдел сельского хозяйства района им. Турара Рыскулова, отдел статистики района. Работал руководителем сельхозпредприятий. С 2015 года возглавил Жамбылское областное отделение РОО «Союз Фермеров Казахстана». С 2019 года Жигули Дайрабаев назначен президентом ассоциации «Союз фермеров Казахстана».