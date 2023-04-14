Глава соцучреждения подозревается в хищении 12 млн тенге у инвалидов и пенсионеров в Улытауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель социального учреждения по Улытауской области занималась хищением денежных средств у инвалидов и пенсионеров, проживающих в учреждении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Незаконные действия группы лиц в составе руководителя и работников изобличена территориальным департаментом АФМ. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере на общую сумму более 12 миллионов тенге. В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам учреждения, а также другие предметы и документы, изобличающие преступную деятельность вышеуказанных лиц. В связи с воспрепятствованием объективному и всестороннему расследованию, а также попытками сокрытия и уничтожения следов преступления, руководитель данного учреждения задержана и водворена в изолятор временного содержания», - сообщили в АФМ.

Судом санкционирована мера пресечения в виде - «содержание под стражей», сроком до 2-х месяцев. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.



