Глава Сената приняла посла Кыргызстана Жээнбека Кулубаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Дарига Назарбаева приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Казахстане Жээнбека Кулубаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Дипломат передал главе Сената приглашение Председателя Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова посетить Кыргызстан с официальным визитом.

«На сегодняшний день Кыргызстан и Казахстан ведут активный политический и экономический диалог. В прошлом году состоялся государственный визит Президента Казахстана в Кыргызстан, в ходе которого состоялись переговоры с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Достигнутые договоренности придали новый существенный импульс развитию двусторонних отношений и определили перспективные направления партнерства», - сказал Ж. Кулубаев.

Во время беседы Жээнбек Кулубаев отметил высокий вклад Елбасы Нурсултана Назарбаева в стабилизацию и урегулирование политической обстановки в Кыргызстане. «У нас нет никаких противоречий, мы стараемся выступать в международных диалогах», - отметил он.

Говоря об экономическом взаимодействии, посол КР сообщил, что в рамках переговоров глав двух стран была достигнута договоренность довести товарооборот до 1 млрд долларов. «Для стимулирования экспортно-импортных операций предложено создать логистический центр по оформлению и обработке товаров. На сегодняшний день эта тема дорабатывается с профильными министерствами. Это будет выгодным сотрудничеством в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции», - сказал дипломат.

Дарига Назарбаева поддержала эту инициативу и отметила, что логистический центр на границе нужен, так как он будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Жээнбек Кулубаев затронул тему возобновления авиасообщения между городами Нур-Султан и Бишкек, а также подчеркнул необходимость налаживания таможенного взаимодействия между двумя странами.

Глава Сената отметила, что существует необходимость пересмотра таможенного законодательства двух стран. «Давайте прекратим потоки контрабанды, дадим заработать нашему бизнесу и сделаем контрабанду невыгодной. От поступления дешевого товара наносится ущерб добросовестному бизнесу», - сказала Д. Назарбаева.

Кроме того, председатель Сената подняла тему рационального использования водных ресурсов региона.

«У нас есть общая проблема – вода. С приближением сезона посевных работ наши сельхозпроизводители начинают страдать из-за дефицита поливной воды. Это снижает объемы урожаев наших фермеров. Это очень чувствительная тема. Важно, чтобы две стороны пришли к общему решению. Нас волнует, что из-за проблем с водой страдает целый район. Очень жаль, что такие барьеры существуют и годами проблемы не решаются», - отметила Д. Назарбаева.

По итогам встречи спикер Сената предложила активизировать работу межпарламентской рабочей группы для выработки единых подходов в решении проблемы водного баланса.