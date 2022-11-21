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    Глава «Росатома» высказался по вопросу участия в строительстве АЭС в Казахстане

    21 Ноября 2022, 17:29

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Глава «Росатома» Алексей Лихачев высказал свою позицию по вопросу возможного участия госкорпорации в строительстве АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы всегда в руках заказчика, мы будем работать и так складывать проект, как будет комфортно заказчику, как будет комфортно руководству Казахстана», - сказал Алексей Лихачев, отвечая на вопросы журналистов касательно корпоративного строительства АЭС, в ходе выхода к прессе на площадке международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

    Вместе с тем он добавил, что для Росатома особый интерес имеет сотрудничество с Казахстаном.

    «Но для нас, конечно, особый смысл, особый аромат имеет сотрудничество с Казахстаном. Исторически мы из одной атомной семьи, из советской атомной семьи. В Казахстане немало специалистов , которые позволят эффективно и быстро развернуть атомный проект. Но, еще раз хочу сказать, что движение к этому проекту будет полностью определяться заказчиком правительством и Президентом Казахстана», - добавил Алексей Лихачев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Россия
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