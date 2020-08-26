Глава представительства GIZ сравнил Конституции Казахстана и Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава представительства Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в РК Йорг Пуделька сравнил Конституции Казахстана и Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституции Германии и Казахстана содержат несколько так называемых принципов государственного устройства, среди которых особо важное место занимает принцип правового государства. В Казахстане это также символически подчеркивается положением в самом начале, а именно в ч. 1 ст. 1 Конституции. В Германии гарантия правового государства находится лишь в ч. 3 ст. 20 Основного Закона (ОЗ), но это не умаляет важности этого принципа. Напротив, это имеет символическое значение, что после многих лет существования неправового государства в период 1933-1945 годов с его многочисленными нарушениями прав человека в самом начале Конституции Германии были закреплены именно основные права, начиная с гарантии достоинства человека», - сказал Йорг Пуделька, выступая на международной научно-практической конференции на тему: «Конституция Республики Казахстан – фундаментальная основа социальной модернизации общества и государства».

Эксперт также отметил тонкости законодательного устройства в части работы инвесторов.

«Если, например, какой-то инвестор получает разрешение на строительство завода и начинает его строительство и соответственно уже вложил много денег к тому моменту, когда государственный орган осознает, что разрешение нельзя было давать, например, по причине экологических аспектов, о которых стало известно лишь задним числом, возникает вопрос, как согласовать принцип законности деятельности исполнительной власти, говорящий в пользу немедленной отмены разрешения, с принципом защиты доверия, говорящем в пользу оставления разрешения в силе. В обоих случаях речь идет об измерениях одного и того же конституционного принципа – принципа правового государства», - пояснил Йорг Пуделька.

Спикер добавил, что законодатель, естественно, не может окончательно разрешить такого рода противоречия.

«Административный орган должен принять решение по конкретному делу, применив усмотрение в этом конкретном случае. Базовых линий разграничения этих измерений принципа правового государства сам законодатель, однако, не проводит. Поэтому нормы права в законодательстве об административных процедурах, как обычно как в Германии и Казахстане, так и во многих других странах, таких, например, как Эстония, Латвия, Грузия, Азербайджан, Туркменистан и т.д., исходят из того, что отмена неправомерных, обременительных административных актов всегда возможна. Но здесь оба этих названных принципа как раз находятся не в противоречии, а в согласии друг с другом: принцип законности деятельности административных органов требует отмены неправомерных», - добавил Йорг Пуделька.