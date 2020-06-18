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    Глава Православной Церкви Казахстана пожелал Елбасы скорейшего выздоровления

    18 Июня 2020, 19:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр направил в адрес Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева обращение с пожеланиями скорейшего выздоровления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт mitropolia.kz.

    «От верующих Православной Церкви Казахстана прошу Вас, Лидера многонационального и многоконфессионального народа Великой степи, принять самые искренние слова поддержки в постигшем Вас нелегком испытании и пожелать скорейшего исцеления от недуга.

    Вся наша паства, к нуждам которой Вы неизменно относитесь с большим вниманием, ныне едиными устами и единым сердцем молит Творца и Подателя всяческих благ, в руках Которого жизнь каждого человека, чтобы Он в скором времени воздвиг Вас от болезни и даровал крепкое здравие на многие лета», - говорится в обращении.

    Митрополит подчеркнул, что именно Елбасы стоит у истоков создания независимого казахстанского государства.

    «Благодаря Вам в стране торжествует дух мира, межнационального и межрелигиозного согласия. За Ваши неустанные заботы о духовном здоровье нации Вы заслужили любовь казахстанцев. С Вашим именем связана эпоха духовного возрождения Казахстана, когда миллионы людей вновь обрели возможность открыто возносить молитвы Богу, воспитывать в вере своих детей и внуков, восстанавливать порушенные святыни и созидать новые храмы», - отметил он.

    «Сейчас все мы глубоко переживаем за Вас и от души желаем Вам крепости душевных и телесных сил и полного выздоровления.

    Верю и надеюсь на милость Владыки вселенной, что в ближайшее время Вы, глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, и все казахстанцы будут избавлены от губительной болезни», – добавил Глава Православной Церкви Казахстана.

    Напомним, сегодня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Первый Президент - Елбасы
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