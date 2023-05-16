Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Глава Правительства РК выразил соболезнование родным погибшего при пожаротушении сержанта Арслана Курманбекова

    16 Мая 2023, 11:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году по прогнозам Казгидромета ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. Об этом сообщил Премьер-Миинистр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это высокий риск пожаров. Уже наблюдается осложнение пожарной обстановки в ряде регионов. На прошлой неделе даже в столице ощущалось сильное задымление из-за пожаров на севере Казахстана и в приграничных областях России. При этом, готовность к реагированию на природные пожары не соответствует требуемому уровню.Мы видим, что это приводит к плачевным последствиям. Так, буквально на прошлой неделе во время тушения крупного пожара в Иле-Алатауском нацпарке погиб сержант Арслан Курманбеков», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина от имени Правительства и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    «Министерству по чрезвычайным ситуациям и акимату Алматы необходимо оказать помощь семье погибшего сержанта», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Спасение
    Новости по теме
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
    Новости партнеров