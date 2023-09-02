Глава Правительства представил новых руководителей пяти министерств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств культуры и информации, торговли и интеграции, транспорта, труда и социальной защиты населения, туризма и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Представив министра культуры и информации Аиду Балаеву, Премьер-Министр отметил, что в своем Послании народу Глава государства поставил ряд задач по масштабному развитию креативной индустрии.

«Министерству необходимо совместно с местными исполнительными органами внести конкретные предложения по мерам поддержки участников креативной индустрии, принять меры по созданию центров креативной индустрии в каждом регионе», — сказал Алихан Смаилов.

В ходе представления нового министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева глава Правительства подчеркнул, что перед ведомством стоят важные задачи в сфере развития внутренней торговли, продвижения экспорта товаров и услуг, интеграции с торговыми партнерами республики.

Представив Марата Карабаева коллективу Министерства транспорта, Премьер-Министр обозначил стратегическое значение дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли республики.

Представив коллективу Министерства труда и социальной защиты населения нового руководителя – Светлану Жакупову, глава Правительства отметил, что перед ведомством стоят большие задачи, от эффективности решения которых зависит уровень благополучия граждан республики. В частности, это касается трудоустройства, разрешения трудовых споров, назначения пенсий, пособий и т.д.

В рамках представления Ермека Маржикпаева коллективу Министерства туризма и спорта Премьер-Министр обозначил важность своевременной реализации задач, поставленных Главой государства.

Премьер-Министр пожелал всем вновь назначенным министрам и коллективам соответствующих ведомств плодотворной работы.