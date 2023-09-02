Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Глава Правительства представил новых руководителей пяти министерств

    2 Сентября 2023, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств культуры и информации, торговли и интеграции, транспорта, труда и социальной защиты населения, туризма и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

    Представив министра культуры и информации Аиду Балаеву, Премьер-Министр отметил, что в своем Послании народу Глава государства поставил ряд задач по масштабному развитию креативной индустрии.

    «Министерству необходимо совместно с местными исполнительными органами внести конкретные предложения по мерам поддержки участников креативной индустрии, принять меры по созданию центров креативной индустрии в каждом регионе», — сказал Алихан Смаилов.

    В ходе представления нового министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева глава Правительства подчеркнул, что перед ведомством стоят важные задачи в сфере развития внутренней торговли, продвижения экспорта товаров и услуг, интеграции с торговыми партнерами республики.

    Представив Марата Карабаева коллективу Министерства транспорта, Премьер-Министр обозначил стратегическое значение дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли республики.

    Представив коллективу Министерства труда и социальной защиты населения нового руководителя – Светлану Жакупову, глава Правительства отметил, что перед ведомством стоят большие задачи, от эффективности решения которых зависит уровень благополучия граждан республики. В частности, это касается трудоустройства, разрешения трудовых споров, назначения пенсий, пособий и т.д.

    В рамках представления Ермека Маржикпаева коллективу Министерства туризма и спорта Премьер-Министр обозначил важность своевременной реализации задач, поставленных Главой государства.

    Премьер-Министр пожелал всем вновь назначенным министрам и коллективам соответствующих ведомств плодотворной работы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Правительство РК Премьер-министр РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как идет подготовка МАЭК к отопительному сезону, проверил Алихан Смаилов
    Чтобы весной асфальт не сошел вместе со снегом - Алихан Смаилов о качестве дорог
    Алихан Смаилов поручил ускорить строительство газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
    Компания Sinopec заинтересована в участии в новых нефтегазовых проектах в Казахстане
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву