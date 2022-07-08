Глава Правительства посетил промышленные и социальные объекты в Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил промышленные и социальные объекты города Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Глава Правительства ознакомился с работой доменной печи-3 АО «АрселорМиттал Темиртау», в ходе чего обсудил с руководством области и предприятия вопросы обеспечения промышленной безопасности.

Алихан Смаилов отметил, что металлургическое производство является зоной высокого уровня опасности. При этом данная проблема на «АрселорМиттал Темиртау» стоит особенно остро, а реализуемые на предприятии меры по созданию безопасных условий труда пока не позволяют кардинально улучшить ситуацию.

По мнению Премьер-Министра РК, одной из основных причин возникновения негативных последствий является недостаточное выделение инвестиций на модернизацию технологических процессов, в том числе обновление морально и физически изношенного оборудования.

«Мы не можем мириться с той ситуацией, когда ежегодно на производстве погибают 10-12 человек. Изношенность оборудования очень высокая, уровень инвестиций в модернизацию в 2-3 раза ниже по сравнению с другими предприятиями. Это необходимо исправлять. Надо поэтапно наращивать объемы инвестиций и, в первую очередь, обеспечить безопасность ваших работников», — обратился А. Смаилов к руководству компании.

Кроме того, Алихан Смаилов акцентировал внимание на вопросах обеспечения экологической безопасности.

«Экологические вопросы также остро стоят на повестке дня. Соответствующие задачи перед нами ставит Глава государства. Поэтому мы должны над этим вопросом совместно работать», - сказал отметил он.

В этой связи глава Правительства призвал руководство предприятия выработать действенные меры по предотвращению несчастных случаев на производстве и соблюдению экологических обязательств.

Далее Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью завода по производству промышленных газов ТОО «Линде Газ Казахстан», который был запущен после подписания меморандума о сотрудничестве в рамках визита Главы государства в Германию.

«На данном примере видно, что договоренности между странами успешно реализуются. Это является хорошим стимулом для других иностранных компаний, рассматривающих возможность инвестировать в нашу страну», — отметил Премьер-Министр РК.

Алихан Смаилов добавил, что решения компании по снижению выбросов углекислого газа могут успешно применяться на металлургических и химических заводах, предприятиях нефтегазовой и энергетической отраслей в других регионах страны.

В Темиртау глава Правительства также посетил детский сад «Академия маленьких талантов», реализующий улучшенную программу воспитания и развития детей.

Всего в текущем году по стране запланирован ввод 322 новых детских садов, в том числе 14 в Карагандинской области.

Премьер-Министр подчеркнул, что для обеспечения каждого ребенка качественным дошкольным воспитанием и обучением будет продолжена системная работа по развитию государственно-частного партнерства и стимулированию бизнеса.



