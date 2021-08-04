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    Глава подразделения департамента полиции задержан в Костанае

    4 Августа 2021, 10:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционной службой Костанайской области по ранее начатому досудебному расследованию задержан начальник подразделения Департамента полиции по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания в Костанае.

    «Он подозревается в неоднократном получении взяток в виде денег в значительном размере в группе с доверенными лицами НАО «Правительство для граждан» от получателей государственных услуг за выдачу водительских удостоверений и их дубликатов лицам, фактически не сдававшим теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, а также ранее лишенным прав вождения за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Расследование продолжается»,- прокомментировали в Антикоррупционной службе.

    Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Коррупция Борьба с коррупцией
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