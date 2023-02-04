Глава партии «Ауыл»: Мы не лезем в чужой огород и занимаемся только проблемами села

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Ауыл» Али Бектаев заявил о том, что члены партии не перестанут поднимать вопросы сел. По его словам, их политический курс никогда не менялся и не поменяется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Ауыл» в третий раз будет участвовать в Парламентских выборах. В 2017 году мы не были удовлетворены результатами, когда впервые участвовали на выборах. С тех пор наша партия выстроила и активизировала свою работу. Мы сформировали полную структуру нашей партии. Можем твердо утверждать, что мы стали политической организацией. На выборах в 2021 году мы не смогли пройти в Мажилис Парламента. Тем не менее, 237 кандидатов стали депутатами маслихата. Кроме того, на выборах сельских акимов 35 членов нашей партии были избраны на пост сельских акимов. У нас большие ожидания от предстоящих выборов. С большой готовностью будем участвовать в политической кампании», - рассказал журналистам председатель партии «Ауыл».

По его словам, политический курс партии не менялся и не поменяется – это развитие села и сельского хозяйства.

«Ради выборов или чтобы набрать очки, мы никогда не делали громких заявлений, что охватим проблемы города или вопросы в тех или иных сферах. Ауыл – это наше устойчивое будущее. Ауыл – основа нашего государства, драйвер экономики. Если будет ауыл, будут и продовольствие. В любой стране один из главных вопросов – обеспечение продовольственной безопасности. Если мы улучшим состояние сел, соответственно улучшится положение города. Развитие экономики страны напрямую связано с развитием сел. Поэтому наш политический курс будет связан только с селами. Мы не перестанем поднимать вопросы села», - подчеркнул Али Бектаев.

В столице проходит ХХII внеочередной съезд партии «Ауыл». На съезде стало известно о том, что в ряды партии вступила экс-кандидат в президенты Каракат Абден.



