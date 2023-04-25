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    Глава ПА ОБСЕ планирует посетить Казахстан в июне

    25 Апреля 2023, 09:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Спецпредставитель по Целям в области устойчивого развития сенатор Аскар Шакиров принял участие в заседании Бюро Парламентской Ассамблеи в Копенгагене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Парламентарии обсудили актуальные международные вопросы и текущую деятельность Парламентской Ассамблеи, включая организацию миссий по наблюдению за выборами, подготовку к 30-й ежегодной сессии в Ванкувере. Были заслушаны отчеты докладчиков Трех общих комитетов, спецкомитетов, казначея, а также специальных представителей по основным направлениям работы Ассамблеи.

    Выступивший на заседании казахстанский сенатор поблагодарил руководство ПА ОБСЕ за направление в Казахстан Миссии по наблюдению за парламентскими выборами 19 марта текущего года. По его мнению, участие столь представительной делегации, в состав которой вошли 9 членов Бюро Ассамблеи, свидетельствует о поддержке парламентским сообществом Казахстана на важном этапе системных демократических преобразований.

    В рамках мероприятия Аскар Шакиров обсудил с Председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества Казахстана с Парламентской Ассамблеей.

    Глава Ассамблеи высоко оценила стратегические реформы Президента Касым-Жомарта Токаева по строительству Справедливого Казахстана и выразила готовность посетить нашу страну с официальным визитом в июне текущего года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ОБСЕ Сенат
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