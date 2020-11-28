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    Глава организации исследований и инноваций Минобороны Ирана был убит в результате теракта

    28 Ноября 2020, 14:52

    ТЕГЕРАН. ИРНА — КАЗИНФОРМ - В Иране в результате теракта был убит глава организации исследований и инноваций Минобороны страны Мохсен Фахризаде. Об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью Министерства обороны Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при Министерстве обороны», - говорится в сообщении министерства.

    «В ходе столкновения его службы охраны с террористами Мохсен Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу», - отмечается в нем.

    К сожалению, бригаде медиков не удалось его спасти, сообщили в Минобороны.

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    Происшествия Иран
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